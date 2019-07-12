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Espreso.tvОбществоДело Маркива: суд Италии направит запрос на открытие производства против свидетеля Маткивского

Дело Маркива: суд Италии направит запрос на открытие производства против свидетеля Маткивского

Суд в Италии решил направить запрос на открытие дела против свидетеля по делу Маркива - нардепа Маткивского

Об этом сообщил глава Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий в Facebook.

Суд в г.. Павия (Италия) решил направить запрос на открытие уголовного производства в отношении бывшего сослуживца военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива - народного депутата Украины Богдана Маткивского

Маткивский служил в батальоне имени генерала Кульчицкого вместе с Маркивым в 2014 году.

Сам Маткивский был на заседании суда, которій объявил приговор Маркиву в пятницу, 12 июля.

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