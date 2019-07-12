Дело Маркива: суд Италии направит запрос на открытие производства против свидетеля Маткивского
12 июля, 2019, 20:40
Суд в Италии решил направить запрос на открытие дела против свидетеля по делу Маркива - нардепа Маткивского
Об этом сообщил глава Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий в Facebook.
Суд в г.. Павия (Италия) решил направить запрос на открытие уголовного производства в отношении бывшего сослуживца военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива - народного депутата Украины Богдана Маткивского
Маткивский служил в батальоне имени генерала Кульчицкого вместе с Маркивым в 2014 году.
Сам Маткивский был на заседании суда, которій объявил приговор Маркиву в пятницу, 12 июля.
- Напомним, 12 июля Италия осудила украинского нацгвардейца к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста
- Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Маркив стал жертвой агрессивной России
- Нардеп Владимир Арьев считает, что пророссийская позиция властей Италии сказывается на правосудии в этой стране, в частности, на приговоре нацгвардейцу Виталию Маркиву
- Посол Украины в Италии уверен, что в апелляционном суде у осужденного на 24 года Маркива "будут шансы"
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