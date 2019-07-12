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Espreso.tvОбществоЛюбовь итальянских властей к Путину достигла неприличных пределов, - Арьев по приговору Маркиву

Любовь итальянских властей к Путину достигла неприличных пределов, - Арьев по приговору Маркиву


фото: rfe
Нардеп Владимир Арьев считает, что пророссийская позиция правительства Италии сказывается на правосудии в этой стране, в частности, на приговоре нацгвардейцу Виталию Маркиву

Об этом Арьев заявил, комментируя решение итальянского суда, приговорившего Маркива до 24 лет тюрьмы.

"Когда мне кто-то скажет, что в европейских судах "такого" нет, я буду напоминать дело нацгвардейца Маркива, которому в Италии дали 24 года тюрьмы ни за что. Любовь нынешней итальянской власти к Путину и его пропаганде достигла неприличных пределов, и это сказывается на правосудии. Ни адвокатам, ни посольству Украины отбить Маркива не удалось. Остается шанс на апелляцию", - написал нардеп в Facebook.

Напомним, 12 июля, суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам заключения украинского нацгвардейца Виталия Маркива по обвинению в убийстве итальянского журналиста на Донбассе.

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