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Espreso.tvОбществоРФ сделала вклад в бюджет ПАСЕ

РФ сделала вклад в бюджет ПАСЕ

Россия оплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Об этом заявили в пресс-службе организации, передает ТСН .

"Подтверждаю вам, что Россия внесла свой вклад в бюджет Совета Европы", - сказал спикер ПАСЕ Даниэль Хольтген.

Отмечается, что сумма взноса составляет 33 млн евро.

Ранее в РФ заявляли, что не собираются гасить задолженность перед Советом Европы.

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