РФ сделала вклад в бюджет ПАСЕ

2 июля, 2019, 19:32

Россия оплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Об этом заявили в пресс-службе организации, передает ТСН .

"Подтверждаю вам, что Россия внесла свой вклад в бюджет Совета Европы", - сказал спикер ПАСЕ Даниэль Хольтген.

Отмечается, что сумма взноса составляет 33 млн евро.

Ранее в РФ заявляли, что не собираются гасить задолженность перед Советом Европы.