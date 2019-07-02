РФ сделала вклад в бюджет ПАСЕ
2 июля, 2019, 19:32
Россия оплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Об этом заявили в пресс-службе организации, передает ТСН .
"Подтверждаю вам, что Россия внесла свой вклад в бюджет Совета Европы", - сказал спикер ПАСЕ Даниэль Хольтген.
Отмечается, что сумма взноса составляет 33 млн евро.
Ранее в РФ заявляли, что не собираются гасить задолженность перед Советом Европы.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, которая снимает все санкции против России .
- Делегации Украины и 6 стран покинули ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- Россия отказывается погашать долг перед Советом Европы.
- Комитет Рады предлагает украинской делегации в ПАСЕ приостановить работу, пока РФ не выполнит свои обязательства.
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