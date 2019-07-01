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Espreso.tvОбществоКомитет Рады будет просить Зеленского встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ

Комитет Рады будет просить Зеленского встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ


фото: rada.gov.ua
К президенту Владимиру Зеленскому обратятся для его консультации с членами постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы

Об этом заявила председатель комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко во время заседания Комитета, передает Еспресо.TV

На заседании приняли решение об обращении к президенту Зеленскому для консультаций с членами делегации, чтобы обсудить ее дальнейшие шаги.

Ранее на этом заседании Комитет Совета предложил украинской делегации в ПАСЕ приостановить работу, пока РФ не выполнит свои обязательства.

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