Комитет Рады будет просить Зеленского встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ
1 июля, 2019, 11:08
К президенту Владимиру Зеленскому обратятся для его консультации с членами постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы
Об этом заявила председатель комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко во время заседания Комитета, передает Еспресо.TV
На заседании приняли решение об обращении к президенту Зеленскому для консультаций с членами делегации, чтобы обсудить ее дальнейшие шаги.
Ранее на этом заседании Комитет Совета предложил украинской делегации в ПАСЕ приостановить работу, пока РФ не выполнит свои обязательства.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, снимает все санкции против России .
- Делегации Украины и 6 стран оставили ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- В Верховной Раде рассмотрят отзыва делегации с ПАСЕ .
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