В Раде рассмотрят отставку Климкина и отзыв делегации из ПАСЕ, - Гопко
Об этом сообщила председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко в Facebook.
В частности, Комитет рассмотрит вопрос приостановления участия Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в работе Ассамблеи до выполнения Российской Федерацией ряда условий по заложниках, украинских военных моряках и крымских татарах.
Также будет поднят вопрос об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ.
Гопко сообщила, что готовится проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины. Вместе с тем предложат назначить министром иностранных дел Украины Вадима Пристайко.
В закрытом режиме будет рассмотрен вопрос об обеспечении юридического сопровождения международных судебных исков Украины против РФ с целью защиты национальных интересов Украины и перспектив выполнения решений международных судебных инстанций в дальнейшем.
Также Комитет поднимет вопрос о подготовке Обращения Верховной Рады Украины в связи с отказом Российской Федерации выполнять решение Международного трибунала ООН и продолжением удерживания РФ украинских военнослужащих, незаконно задержанных 25.11.2018 г., и других политических заключенных.
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