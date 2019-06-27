В Раде рассмотрят отставку Климкина и отзыв делегации из ПАСЕ, - Гопко

27 июня, 2019, 20:51

1 июля состоится заседание Комитета по иностранным делам, на котором рассмотрят проект постановления об увольнении Климкина и назначении Пристайко новым министром иностранных дел

Об этом сообщила председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко в Facebook.

В частности, Комитет рассмотрит вопрос приостановления участия Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в работе Ассамблеи до выполнения Российской Федерацией ряда условий по заложниках, украинских военных моряках и крымских татарах.

Также будет поднят вопрос об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ.

Гопко сообщила, что готовится проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины. Вместе с тем предложат назначить министром иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

В закрытом режиме будет рассмотрен вопрос об обеспечении юридического сопровождения международных судебных исков Украины против РФ с целью защиты национальных интересов Украины и перспектив выполнения решений международных судебных инстанций в дальнейшем.

Также Комитет поднимет вопрос о подготовке Обращения Верховной Рады Украины в связи с отказом Российской Федерации выполнять решение Международного трибунала ООН и продолжением удерживания РФ украинских военнослужащих, незаконно задержанных 25.11.2018 г., и других политических заключенных.