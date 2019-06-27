Украина назвала действия, которых ждет от нового генсека Совета Европы для сотрудничества

27 июня, 2019, 22:16

МИД Украины назвал условия, при которых украинская делегация готова сотрудничать с новым генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич

Об этом говорится в комментарии сайте МИД Украины.

"Ожидаем конкретные шаги Генерального секретаря ради обеспечения выполнения Россией требований, содержащихся в решениях Совета Европы о прекращении российской агрессии против Украины, в том числе по освобождению незаконно захваченных украинских моряков, украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму и на территории РФ, прекращению системных преследований крымских татар и снятию запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на временно оккупированном полуострове ", - говорится в комментарии.

В МИД Украины отметили, что предлагают новому генеральному секретарю Совета Европы новую стратегию эффективного управления человеческими, финансовыми и административными ресурсами организации, что позволит "избавиться от расточительства и обеспечить эффективное функционирование ее институциональных механизмов".

"Считаем важным еще раз критически подойти к видению реформ СЕ, которое было предложено до избрания новой руководительницы Секретариата. Призываем к конструктивному сотрудничеству и взаимодействию генсекретаря с Комитетом министров Совета Европы и его главенством, которое осуществляет политическое руководство организацией. В таком понимании МИД Украины готов сотрудничать с новым Генсекретарем по созданию условий для того, чтобы Совет Европы смог получить шанс на путь к восстановлению авторитета ", - подытожили в МИД Украины.