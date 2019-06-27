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Espreso.tvОбществоУкраина назвала действия, которых ждет от нового генсека Совета Европы для сотрудничества

Украина назвала действия, которых ждет от нового генсека Совета Европы для сотрудничества

МИД Украины назвал условия, при которых украинская делегация готова сотрудничать с новым генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич

Об этом говорится в комментарии сайте МИД Украины.

"Ожидаем конкретные шаги Генерального секретаря ради обеспечения выполнения Россией требований, содержащихся в решениях Совета Европы о прекращении российской агрессии против Украины, в том числе по освобождению незаконно захваченных украинских моряков, украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму и на территории РФ, прекращению системных преследований крымских татар и снятию запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на временно оккупированном полуострове ", - говорится в комментарии.

В МИД Украины отметили, что предлагают новому генеральному секретарю Совета Европы новую стратегию эффективного управления человеческими, финансовыми и административными ресурсами организации, что позволит "избавиться от расточительства и обеспечить эффективное функционирование ее институциональных механизмов".

"Считаем важным еще раз критически подойти к видению реформ СЕ, которое было предложено до избрания новой руководительницы Секретариата. Призываем к конструктивному сотрудничеству и взаимодействию генсекретаря с Комитетом министров Совета Европы и его главенством, которое осуществляет политическое руководство организацией. В таком понимании МИД Украины готов сотрудничать с новым Генсекретарем по созданию условий для того, чтобы Совет Европы смог получить шанс на путь к восстановлению авторитета ", - подытожили в МИД Украины.

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