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Espreso.tvОбществоНа Луганщине исчезла 13-летняя девочка, полиция бьет тревогу

На Луганщине исчезла 13-летняя девочка, полиция бьет тревогу

Во вторник, 25 июня, около 7:00 утра 13-летняя жительница г. Лисичанск Луганской области Анастасия Ступченко ушла из дома и не вернулась

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"Сегодня в семь утра 13-летняя Анастасия Ступченко (г. Лисичанск) ушла из дома в Лисичанскую областную больницы до сих пор не вернулась. Девочка раньше никогда не уходила из дома, телефона при себе не имеет", - говорится в сообщении.

На поиски девочки направлено более 200 сотрудников полиции.

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