На Луганщине исчезла 13-летняя девочка, полиция бьет тревогу
25 июня, 2019, 19:13
Во вторник, 25 июня, около 7:00 утра 13-летняя жительница г. Лисичанск Луганской области Анастасия Ступченко ушла из дома и не вернулась
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.
"Сегодня в семь утра 13-летняя Анастасия Ступченко (г. Лисичанск) ушла из дома в Лисичанскую областную больницы до сих пор не вернулась. Девочка раньше никогда не уходила из дома, телефона при себе не имеет", - говорится в сообщении.
На поиски девочки направлено более 200 сотрудников полиции.
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