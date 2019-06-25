На Луганщине исчезла 13-летняя девочка, полиция бьет тревогу

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"Сегодня в семь утра 13-летняя Анастасия Ступченко (г. Лисичанск) ушла из дома в Лисичанскую областную больницы до сих пор не вернулась. Девочка раньше никогда не уходила из дома, телефона при себе не имеет", - говорится в сообщении.

На поиски девочки направлено более 200 сотрудников полиции.