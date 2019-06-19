Нашли тело пропавшей в Одесской области 11-летней девочки

19 июня, 2019, 21:33

В селе Ивановке Одесской области нашли тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко

Об этом сообщает полиция области.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы. После чего оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками.

Сейчас владельца дома как основного подозреваемого доставляют в отделение полиции для допроса.

"Мы нашли тело Дарьи Лукьяненко. Есть лицо, подозреваемое в убийстве. Но я хочу сказать, что пока не будет соответствующих законов, защищающих детей, наших маленьких граждан будут насиловать и убивать. К сожалению, на сегодня различные правозащитники больше беспокоятся о защите персональных данных осужденных преступников, а не о защите детей", - написал заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.