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Espreso.tvОбществоНашли тело пропавшей в Одесской области 11-летней девочки

Нашли тело пропавшей в Одесской области 11-летней девочки

В селе Ивановке Одесской области нашли тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко

Об этом сообщает полиция области.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы. После чего оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками.

Сейчас владельца дома как основного подозреваемого доставляют в отделение полиции для допроса.

"Мы нашли тело Дарьи Лукьяненко. Есть лицо, подозреваемое в убийстве. Но я хочу сказать, что пока не будет соответствующих законов, защищающих детей, наших маленьких граждан будут насиловать и убивать. К сожалению, на сегодня различные правозащитники больше беспокоятся о защите персональных данных осужденных преступников, а не о защите детей", - написал заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

  • Напомним, 13 июня в 14.00 Дарья пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась.
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