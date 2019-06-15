В Одесской области ищут 11-летнюю девочку. Ребенок пошел на кружок и не вернулся

15 июня, 2019, 09:34

13 июня в 14.00 Дарья Сергеевна Лукьяненко в Ивановском районе Одесской области отправилась на занятие танцевального кружка и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно

Об этом сообщает отдел коммуникаций в Одесской области.

Приметы: на вид 11-13 лет, худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза карие.

Была одета: футболка белого цвета с рисунком журавля, розовые шорты, черные сандалии, при себе имела сумку с разноцветной чешуей.

На месте происшествия развернута масштабная розыскная полицейская операция, создан оперативный штаб, который возглавляет руководитель ГУНП в Одесской области Олег Бех.

На поиски ребенка задействован весь личный состав полиции Ивановского отдела полиции, полицейские из соседних районов. К ним присоединились 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Сотни неравнодушных местных жителей и жителей других сел, откликнулись на сообщение о пропаже ребенка и активно участвуют в поисках Дарьи.