Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко
Об этом сообщает Odessa Online.
Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения Николаю Тарасову, которого подозревают в убийстве 11-летней девушки, говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемому в убийстве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога.
Отмечается, что главный подозреваемый по делу - 22-летний Николай Тарасов - во время допроса признался полицейским в совершенном преступлении.
Мужчина рассказал, что ребенок сам зашел во двор его дома, он убил девочку через 15-20 минут после этого, говорится в сообщении.
На вопрос, почему он так поступил, он ответил: "Не знаю".
Прокурор на заседании заявил, что Тарасов опасен для общества и попросил два месяца ареста.
Отмечается, что подозреваемому предъявлено обвинение сразу по четырем статьям УК: "Похищение", "Покушение на изнасилование несовершеннолетнего", "Убийство" и "Надругательство над телом".
Отмечается, что ему грозит пожизненное заключение.
- Напомним, 13 июня в 14:00 11-летняя Дарья пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась.
- 19 июня тело убитой девушки достали из выгребной ямы.
- 21 июня в селе Ивановка Одесской области похоронили 11-летнюю Дарию Лукьяненко, которую нашли убитой вечером 19 июня.
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