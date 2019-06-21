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Espreso.tvОбществоСуд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко

Суд в Одессе арестовал на два месяца Николая Тарасова, который подозревается в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко

Об этом сообщает Odessa Online.

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения Николаю Тарасову, которого подозревают в убийстве 11-летней девушки, говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемому в убийстве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога.

Отмечается, что главный подозреваемый по делу - 22-летний Николай Тарасов - во время допроса признался полицейским в совершенном преступлении.

Мужчина рассказал, что ребенок сам зашел во двор его дома, он убил девочку через 15-20 минут после этого, говорится в сообщении.

На вопрос, почему он так поступил, он ответил: "Не знаю".

Прокурор на заседании заявил, что Тарасов опасен для общества и попросил два месяца ареста.

Отмечается, что подозреваемому предъявлено обвинение сразу по четырем статьям УК: "Похищение", "Покушение на изнасилование несовершеннолетнего", "Убийство" и "Надругательство над телом".

Отмечается, что ему грозит пожизненное заключение.

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