Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: полиция подозревает брата отчима мальчика
24 июня, 2019, 10:30
В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 9-летнего Захара Черевко
Об этом заявил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире одного из телеканалов, передает издание LB.
Отмечается, что подозреваемый - мужчина 1989 года рождения, который является братом отчима мальчика. Он убил ребенка из-за обиды, однако что именно стало причиной обиды и убийства - неизвестно.
Мужчина признался и рассказал, как убил ребенка и куда выбросил орудие убийства. Водолазы нашли все на дне озера.
Крищенко заявил, что подозреваемому может грозить пожизненное заключение.
Напомним, 9-летний мальчик вышел из дома вечером 22 июня, его тело с признаками насильственной смерти нашли в озере на следующий день.
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