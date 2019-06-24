Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: полиция подозревает брата отчима мальчика

24 июня, 2019, 10:30

В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 9-летнего Захара Черевко

Об этом заявил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире одного из телеканалов, передает издание LB.

Отмечается, что подозреваемый - мужчина 1989 года рождения, который является братом отчима мальчика. Он убил ребенка из-за обиды, однако что именно стало причиной обиды и убийства - неизвестно.

Мужчина признался и рассказал, как убил ребенка и куда выбросил орудие убийства. Водолазы нашли все на дне озера.

Крищенко заявил, что подозреваемому может грозить пожизненное заключение.

Напомним, 9-летний мальчик вышел из дома вечером 22 июня, его тело с признаками насильственной смерти нашли в озере на следующий день.