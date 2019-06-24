В Умани изнасиловали 15-летнюю девушку
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Только неустановленный мужчина в Умани на улице совершил нападение на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее. Девушка без сознания. На розыск преступника поднят личный состав полиции Черкащины", - написал Аброськин.
Полицейский отметил, что накануне в Мариуполе жертвой другого насильника стал 12-летний ребенок.
"Только за вчера аналогичные преступления были совершены в Мариуполе в отношении 12-летнего ребенка, подонок задержан. В Винницкой области в отношении 4-летнего мальчика, подонок задержан. В Киевской области с заявлением обратились женщины об изнасиловании их 2-летней и 12-летней дочерей. Продолжается проверка ", - добавил первый заместитель главы Нацполиции.
- Напомним, Верховной Раде предложили вне очереди рассмотреть законопроект о химической кастрации педофилов.
- Медики назвали причину смерти убитой в Одесской области 11-летней девочки.
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
Читайте также
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха