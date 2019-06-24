В Умани изнасиловали 15-летнюю девушку

24 июня, 2019, 17:14

24 июня в Умани Черкасской области неизвестный напал посреди улицы на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Только неустановленный мужчина в Умани на улице совершил нападение на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее. Девушка без сознания. На розыск преступника поднят личный состав полиции Черкащины", - написал Аброськин.

Полицейский отметил, что накануне в Мариуполе жертвой другого насильника стал 12-летний ребенок.

"Только за вчера аналогичные преступления были совершены в Мариуполе в отношении 12-летнего ребенка, подонок задержан. В Винницкой области в отношении 4-летнего мальчика, подонок задержан. В Киевской области с заявлением обратились женщины об изнасиловании их 2-летней и 12-летней дочерей. Продолжается проверка ", - добавил первый заместитель главы Нацполиции.