В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске

23 июня, 2019, 18:34

В Дарницком районе столицы нашли мертвым 9-летнего мальчика, который с 22 июня находился в розыске

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Дарницком районе в озере Вырлица нашли мертвым 9-летнего мальчика. Он ушел 22 июня около восьми часов вечера из дома гулять возле дома и не вернулся.

Со вчерашнего дня его объявили в розыск. Но уже сегодня 9-летнего Захара нашли мертвым. По предварительной информации, его сначала зарезали, а потом утопили в водоеме. На месте работают следователи, выясняют обстоятельства жуткого события.