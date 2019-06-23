В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске
23 июня, 2019, 18:34
В Дарницком районе столицы нашли мертвым 9-летнего мальчика, который с 22 июня находился в розыске
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В Дарницком районе в озере Вырлица нашли мертвым 9-летнего мальчика. Он ушел 22 июня около восьми часов вечера из дома гулять возле дома и не вернулся.
Со вчерашнего дня его объявили в розыск. Но уже сегодня 9-летнего Захара нашли мертвым. По предварительной информации, его сначала зарезали, а потом утопили в водоеме. На месте работают следователи, выясняют обстоятельства жуткого события.
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