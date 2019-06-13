Саакашвили рассказал, с кем пойдет на выборы
Об этом Саакашвили сообщил в эфире радио "Новое время".
Как отметил Михаил Саакашвили, в списке "Движения новых сил" нет ни одного действующего депутата, "хотя были предложения от многих".
"С нами идет Владимир Лановой, который реально был первым украинским реформатором", - отметил политик.
В списке партии также Олесь Доний, с которым Саакашвили участвовал в Революции на граните.
На вопрос, есть ли указанные люди в первой десятке, Саакашвили ответил: "Кажется, что так. Партия там сама решала, но, по-моему, да".
Он также добавил, что в составе "Движения новых сил" - заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев.
"Когда генерал полиции требовал взятку, то он на себя повесил камеру и внутри здания МВД зашел и посадил этого генерала. После этого Костю отправили сразу в АТО. Так вот, сейчас он идет из полиции вместе с нами на выборы", - сообщил Саакашвили.
В партийном списке "Движения новых сил" есть Давид Сакварелидзе и Елена Терещенко, жена мэра Глухова Мишеля Терещенко, харьковские активисты, депутаты горсовета Дмитрий Булах и Игорь Черняк.
Что касается самого себя, Саакашвили отметил, что этот вопрос будет решать суд. По его мнению, у него есть пять лет проживания в Украине, но есть перерыв в связи с лишением гражданства.
"По украинскому законодательству это было незаконно и это должно зачислиться как "почетное отсутствие", - заявил Саакашвили.
Движение новых сил уже начал поиск денег на залог для участия в выборах.
- 28 мая Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство экс-губернатору Одесской области Саакашвили, которого его лишил Порошенко в июле 2017 года.
- 29 мая во Киев прилетел экс-глава Одесской ОГА Саакашвили. В "Борисполе" его встретили караваем сотни сторонников .
- В начале июня Кличко предложил Саакашвили вместе идти на выборы. Но потом появилась информация, что Саакашвили отказался возглавить УДАР Кличко. Сообщается, что Саакашвили отказался возглавлять УДАР после того, как прочитал комментарии в Facebook
- Впоследствии он сообщил, что "Движение новых сил" идет на выборы в Раду самостоятельно .
Читайте также
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
Читайте также
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-