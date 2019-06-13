Саакашвили рассказал, с кем пойдет на выборы

13 июня, 2019, 17:03

Михаил Саакашвили назвал людей, которые попали в партийный список "Движения новых сил"

Об этом Саакашвили сообщил в эфире радио "Новое время".

Как отметил Михаил Саакашвили, в списке "Движения новых сил" нет ни одного действующего депутата, "хотя были предложения от многих".

"С нами идет Владимир Лановой, который реально был первым украинским реформатором", - отметил политик.

В списке партии также Олесь Доний, с которым Саакашвили участвовал в Революции на граните.

На вопрос, есть ли указанные люди в первой десятке, Саакашвили ответил: "Кажется, что так. Партия там сама решала, но, по-моему, да".

Он также добавил, что в составе "Движения новых сил" - заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев.

"Когда генерал полиции требовал взятку, то он на себя повесил камеру и внутри здания МВД зашел и посадил этого генерала. После этого Костю отправили сразу в АТО. Так вот, сейчас он идет из полиции вместе с нами на выборы", - сообщил Саакашвили.

В партийном списке "Движения новых сил" есть Давид Сакварелидзе и Елена Терещенко, жена мэра Глухова Мишеля Терещенко, харьковские активисты, депутаты горсовета Дмитрий Булах и Игорь Черняк.

Что касается самого себя, Саакашвили отметил, что этот вопрос будет решать суд. По его мнению, у него есть пять лет проживания в Украине, но есть перерыв в связи с лишением гражданства.

"По украинскому законодательству это было незаконно и это должно зачислиться как "почетное отсутствие", - заявил Саакашвили.

Движение новых сил уже начал поиск денег на залог для участия в выборах.