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Espreso.tvОбществоЗеленский вернул гражданство Саакашвили

Зеленский вернул гражданство Саакашвили


фото: Czarek Sokolowski / AP
28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Саакашвили

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196" О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц "изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в тексте документа.

"Спасибо президенту Зеленскому Слава Украине!" - отреагировал Саакашвили в Facebook.

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