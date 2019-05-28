Зеленский вернул гражданство Саакашвили
28 мая, 2019, 16:22
28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Саакашвили
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196" О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц "изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в тексте документа.
"Спасибо президенту Зеленскому Слава Украине!" - отреагировал Саакашвили в Facebook.
- Ранее в ГНСУ заявили, что Михаил Саакашвили не имеет оснований для законного въезда в Украину, поскольку в отношении него существует ограничение во въезде в 2021 года.