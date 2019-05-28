Зеленский вернул гражданство Саакашвили

28 мая, 2019, 16:22

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196" О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц "изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в тексте документа.

"Спасибо президенту Зеленскому Слава Украине!" - отреагировал Саакашвили в Facebook.