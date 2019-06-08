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Espreso.tvОбщество"Движение новых сил" идет на выборы в Раду самостоятельно - Саакашвили

"Движение новых сил" идет на выборы в Раду самостоятельно - Саакашвили

Партия "Движение новых сил" (ДНС) ни с кем не будет объединяться на досрочных выборах в Верховную Раду Украины

Об этом руководитель этой политсилы, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Посмотрев снова на этих старых политиков, эти старые партии, посмотрев снова на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочил свою репутацию, чем у них было полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - отметил он.

По словам Саакашвили, его партия отличается от других "и идеями, и драйвом, и энергией".

"Мы не можем идти на компромисс. Мы не можем, как и раньше, выбирать из разных сортов, извините, дерьма", - сказал он.

Саакашвили, который недавно вернулся в Украину, добавил, что приехал сюда "не в политические игры играть и за должностями гоняться".

"Чтобы поддержать общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского, чтобы генерировать большие идеи, которые приведут к тому, что Украина должна сделать скачок вперед... Мы собираемся сейчас в офисе и вместе с вами будем составлять список, вместе с вами будем идти на эти выборы, вместе с вами, я уверен, будем побеждать, если хорошо организуемся", - заключил политик.

  • Напомним, перед этим вместе идти в парламент Саакашвили предлагал мэр Киева Виталий Кличко.
  • Парламентские перевыборы в Украине назначены на 21 июля.
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