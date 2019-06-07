Саакашвили отказался возглавить УДАР Кличко, - СМИ

7 июня, 2019, 09:04

Саакашвили не согласился на предложение мэра Киева Виталия Кличко присоединиться к партии "УДАР"

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники, которые "активно общаются с Михо".

"Похоже, что Саакашвили таки не будет возглавлять список Кличко. В окружении Кличко взамен лишь отшучиваются, мол,"а разве он был с нами?"", - говорится в сообщении.

В то же время шеф-редактор издания "Левый Берег" Соня Кошкина сообщила , что уточнила у Саакашвили, пойдет ли он на выборы с партией "УДАР".

"Ответ был предельно прост: "Я спросил об этом у своих поклонников и они идею не поддержали"", - написала она.

Сам Виталий Кличко в Facebook написал, что он "свой жест сделал: он предложил в сложной ситуации подставить плечо".

Ранее сообщалось, что Кличко предложил Саакашвили вместе идти на выборы. Саакашвили он предложил стать главой партии. Также Кличко сказал, что остается мэром Киева, потому что у него есть много обязательств перед киевлянами.