Саакашвили отказался возглавить УДАР Кличко, - СМИ
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники, которые "активно общаются с Михо".
"Похоже, что Саакашвили таки не будет возглавлять список Кличко. В окружении Кличко взамен лишь отшучиваются, мол,"а разве он был с нами?"", - говорится в сообщении.
В то же время шеф-редактор издания "Левый Берег" Соня Кошкина, что уточнила у Саакашвили, пойдет ли он на выборы с партией "УДАР".
"Ответ был предельно прост: "Я спросил об этом у своих поклонников и они идею не поддержали"", - написала она.
Сам Виталий Кличко в Facebook написал, что он "свой жест сделал: он предложил в сложной ситуации подставить плечо".
Ранее сообщалось, что Кличко предложил Саакашвили вместе идти на выборы. Саакашвили он предложил стать главой партии. Также Кличко сказал, что остается мэром Киева, потому что у него есть много обязательств перед киевлянами.