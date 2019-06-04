Кличко предлагает Саакашвили вместе идти на выборы
4 июня, 2019, 21:17
Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов подставить "политическое плечо" Михаилу Саакашвили, предложив ему идти на выборы вместе со своей партией
Соответствующее видео опубликовано в Facebook Кличко.
Лидер УДАРа подтвердил, что его партия идет на досрочные парламентские выборы. Кличко сказал, что он остается лидером, а Саакашвили предложил стать главой партии.
Также Кличко сказал, что остается мэром Киева, потому что у него есть много обязательств перед киевлянами.
- 28 мая Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили, которого его лишил Порошенко в июле 2017 года.
- 29 мая во Киев прилетел экс-глава Одесской ОГА Саакашвили. В "Борисполе" его встретили караваем сотни сторонников .
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