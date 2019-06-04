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Espreso.tvОбществоКличко предлагает Саакашвили вместе идти на выборы

Кличко предлагает Саакашвили вместе идти на выборы

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов подставить "политическое плечо" Михаилу Саакашвили, предложив ему идти на выборы вместе со своей партией

Соответствующее видео опубликовано в Facebook Кличко.

Лидер УДАРа подтвердил, что его партия идет на досрочные парламентские выборы. Кличко сказал, что он остается лидером, а Саакашвили предложил стать главой партии.

Также Кличко сказал, что остается мэром Киева, потому что у него есть много обязательств перед киевлянами.

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