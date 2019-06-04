Кличко предлагает Саакашвили вместе идти на выборы

4 июня, 2019, 21:17

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов подставить "политическое плечо" Михаилу Саакашвили, предложив ему идти на выборы вместе со своей партией

Соответствующее видео опубликовано в Facebook Кличко.

Лидер УДАРа подтвердил, что его партия идет на досрочные парламентские выборы. Кличко сказал, что он остается лидером, а Саакашвили предложил стать главой партии.

Также Кличко сказал, что остается мэром Киева, потому что у него есть много обязательств перед киевлянами.