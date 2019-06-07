Саакашвили отказался возглавлять УДАР после того, как прочитал комментарии в Facebook

7 июня, 2019, 18:00

Саакашвили не согласился на предложение мэра Киева Виталия Кличко присоединиться к партии УДАР, поскольку прочитал реакцию пользователей соцсетей на такое возможно объединение

Об этом заявил сам Саакашвили, передает Цензор.Нет

"Было много тысяч комментариев на мое видео, и я вас услышал. Несмотря на то, что я считаю, что Виталий Кличко сделал мне очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит, потому что у нас четкая идеология, четкое понимание, у нас четкие принципы... мы никогда не шли на какие-то компромиссы в ущерб своим принципам. Абсолютное большинство людей, которые к нам зашли через Фейсбук, сказали, что для них это был бы компромисс по поводу принципов. Поэтому, естественно, мы на это не пойдем", - заявил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Кличко предложил Саакашвили вместе идти на выборы. Саакашвили он предложил стать главой партии. Также Кличко сказал, что остается мэром Киева, потому что у него есть много обязательств перед киевлянами.

Затем появилась информация, что Саакашвили отказался возглавить УДАР Кличко.