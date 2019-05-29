Встретили с караваем: Саакашвили прилетел в Украину
29 мая, 2019, 17:57
29 мая во Киев прилетел экс-глава Одесской облгосадминистрации Саакашвили
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Саакашвили прилетел прилетел рейсом №753 авиакомпании LOT Варшава-Киев в международный аэропорт "Борисполь (Киев) рейсом из Варшавы. Его самолет приземлился в 17:31.
Там его встречает более сотни сторонников и большое количество журналистов. Прибытие политика в "Борисполь" пока транслирует в прямом эфире ряд украинских телеканалов.
- Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Саакашвили.
- Пограничники заявили, что оснований не пускать Саакашвили в Украине нет.
- Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Саакашвили возвращается в Украину 29 мая самолетом из Варшавы .
- Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал предателем бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
-