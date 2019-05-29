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Espreso.tvОбществоВстретили с караваем: Саакашвили прилетел в Украину

Встретили с караваем: Саакашвили прилетел в Украину


фото: Скріншот
29 мая во Киев прилетел экс-глава Одесской облгосадминистрации Саакашвили

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Саакашвили прилетел прилетел рейсом №753 авиакомпании LOT Варшава-Киев в международный аэропорт "Борисполь (Киев) рейсом из Варшавы. Его самолет приземлился в 17:31.

Там его встречает более сотни сторонников и большое количество журналистов. Прибытие политика в "Борисполь" пока транслирует в прямом эфире ряд украинских телеканалов.

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