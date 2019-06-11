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Espreso.tvОбществоГандзюк посмертно стала лауреатом международной премии

Гандзюк посмертно стала лауреатом международной премии


фото: visti.ks.ua
Убитая херсонская активистка Екатерина Гандзюк посмертно стала лауреатом международной премии Ukrainian ID Awards

Об этом сообщает пресс-служба премии.

Гандзюк номинировали за "несокрушимое стремление к справедливости и гражданское достоинство".

Отмечается, что награду передадут отцу - Виктору Гандзюку.

Активистка защищала интересы местного сообщества в Херсонском городском совете, а до этого работала в структурах ООН.

 

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