11 июня, 2019, 13:08

Убитая херсонская активистка Екатерина Гандзюк посмертно стала лауреатом международной премии Ukrainian ID Awards

Об этом сообщает пресс-служба премии.

Гандзюк номинировали за "несокрушимое стремление к справедливости и гражданское достоинство".

Отмечается, что награду передадут отцу - Виктору Гандзюку.

Активистка защищала интересы местного сообщества в Херсонском городском совете, а до этого работала в структурах ООН.