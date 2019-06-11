Гандзюк посмертно стала лауреатом международной премии
11 июня, 2019, 13:08
Убитая херсонская активистка Екатерина Гандзюк посмертно стала лауреатом международной премии Ukrainian ID Awards
Об этом сообщает пресс-служба премии.
Гандзюк номинировали за "несокрушимое стремление к справедливости и гражданское достоинство".
Отмечается, что награду передадут отцу - Виктору Гандзюку.
Активистка защищала интересы местного сообщества в Херсонском городском совете, а до этого работала в структурах ООН.
- 31 июля 2018 на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 Екатерина Гандзюк скончалась в больнице .
- Полиция переквалифицировала уголовное производство о нападении на статью "Законченное убийство".
- 4 июня все 5 обвиняемых в совершении покушения на херсонская общественную активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и согласились на соответствующее соглашение с прокурором.
- Покровский райсуд Днепропетровской объявил приговор пятерым фигурантам дела Гандзюк : Сергея Торбин приговорили к 6,5 годам лишения свободы, Никиту Грабчук до 6-ти, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского до 4 лет, Виктора Горбунова до 3 лет.
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