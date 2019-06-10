"Решения КС - безосновательны": Генсек Совета Европы поддержал новую власть Молдовы

10 июня, 2019, 10:30

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента. В то же время он призвал Венецианскую Комиссию предоставить "срочную" оценку последних решений Конституционного суда

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Совета Европы.

В заявлении генсек выразил "невероятную обеспокоенность" развитием ситуации в Молдове и призвал "демократически избранный парламент, легитимное правительство и все политические силы" действовать сдержанно и ответственно. Кого именно он считает в Молдове "легитимным правительством", Ягланд не уточнил, но решения Конституционного суда страны, который распустил парламент и признал нелегитимным новое правительство во главе с Майей Санду, он назвал непонятными.

"Последние решения КС сложно понять, в свете Конституции и международного права они кажутся безосновательными", - написал генсек Совета Европы. Он также заявил, что "в период неопределенности всегда нужен хороший совет".

Ягланд отметил, что на правах Генсека СЕ попросил ВК дать оценку последним решениям в Молдове, в частности решению распустить парламент со стороны Павла Филипа, и.о. премьера по версии Демпартии (которая не признает смену власти в Молдове).