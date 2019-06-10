"Решения КС - безосновательны": Генсек Совета Европы поддержал новую власть Молдовы
Соответствующее заявление обнародовано на сайте Совета Европы.
В заявлении генсек выразил "невероятную обеспокоенность" развитием ситуации в Молдове и призвал "демократически избранный парламент, легитимное правительство и все политические силы" действовать сдержанно и ответственно. Кого именно он считает в Молдове "легитимным правительством", Ягланд не уточнил, но решения Конституционного суда страны, который распустил парламент и признал нелегитимным новое правительство во главе с Майей Санду, он назвал непонятными.
"Последние решения КС сложно понять, в свете Конституции и международного права они кажутся безосновательными", - написал генсек Совета Европы. Он также заявил, что "в период неопределенности всегда нужен хороший совет".
Ягланд отметил, что на правах Генсека СЕ попросил ВК дать оценку последним решениям в Молдове, в частности решению распустить парламент со стороны Павла Филипа, и.о. премьера по версии Демпартии (которая не признает смену власти в Молдове).
- Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство, этот срок истек в полночь 8 июня.
- 8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром соглавы проевропейского блока ACUM Майи Санду.
- 8 июня парламент Молдовы принял постановление, в котором признал свою страну "захваченным государством".
- 9 июня суд общей юрисдикции освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.
- 9 июня Европейский Союз признал легитимным новое правительство Молдовы, сформированное после устранения судом от должности президента Игоря Додона.
- 9 июня секретарь СНБО Александр Данилюк провел расширенное совещание в связи с обострением политического кризиса в Молдове.
- В МИД Украины заявили об озабоченности развитием политической ситуации в соседней Молдове и отметили, что Украина против "российского сценария федерализации" Молдавии .