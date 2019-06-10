НАТО призывает Молдову урегулировать политический кризис путем диалога
10 июня, 2019, 09:29
В НАТО обеспокоены политическим кризисом в Молдове и призывают стороны к урегулированию ситуации путем диалога
Об этом сообщает пресс-служба Альянса.
НАТО призывает все политические силы в стране проявлять спокойствие и сдержанность, говорится в сообщении.
Отмечается, что в Альянсе обратились к политсилам Молдовы решать свои разногласия путем диалога при полном уважении верховенства закона.
Отмечается, что избранные лидеры Молдовы должны работать совместно, чтобы преодолеть кризис.
При этом в НАТО выразили поддержку стране в реформировании ее институтов обороны и безопасности, говорится в сообщении.
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