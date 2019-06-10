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Espreso.tvМирНАТО призывает Молдову урегулировать политический кризис путем диалога

НАТО призывает Молдову урегулировать политический кризис путем диалога

В НАТО обеспокоены политическим кризисом в Молдове и призывают стороны к урегулированию ситуации путем диалога

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

НАТО призывает все политические силы в стране проявлять спокойствие и сдержанность, говорится в сообщении.

Отмечается, что в Альянсе обратились к политсилам Молдовы решать свои разногласия путем диалога при полном уважении верховенства закона.

Отмечается, что избранные лидеры Молдовы должны работать совместно, чтобы преодолеть кризис.

При этом в НАТО выразили поддержку стране в реформировании ее институтов обороны и безопасности, говорится в сообщении.

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