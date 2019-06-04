Убийство 5-летнего ребенка: в МВД уборщики выкинули игрушки, которые принесли протестующие. Фотофакт

4 июня, 2019, 10:30

Под Министерством внутренних дел, куда активисты и неравнодушные сносили игрушки из-за убийства 5-летнего ребенка полицейскими, устроили уборку после акции протеста

Фото из-под МВД опубликовал журналист Денис Бигус в Facebook .

Отмечается, что убрали игрушки, свечи и плакаты.

В то же время журналист Наталья Нагорная сообщила, что на асфальте пытались закрасить надпись "Убийцы", но стерли только слово "Аваков".

Также сотрудники ведомства вывезли шины, которые накануне жгли активисты.

Напомним, что в понедельник, 3 июня, в Киеве под зданием Министерства внутренних дел собрались возмущенные активисты. Они требовали наказать полицейских, которые в Переяславе-Хмельницком застрелили 5-летнего мальчика.