Убийство 5-летнего ребенка: в МВД уборщики выкинули игрушки, которые принесли протестующие. Фотофакт
4 июня, 2019, 10:30
Под Министерством внутренних дел, куда активисты и неравнодушные сносили игрушки из-за убийства 5-летнего ребенка полицейскими, устроили уборку после акции протеста
Фото из-под МВД опубликовал журналист Денис Бигус в Facebook .
Отмечается, что убрали игрушки, свечи и плакаты.
В то же время журналист Наталья Нагорная сообщила, что на асфальте пытались закрасить надпись "Убийцы", но стерли только слово "Аваков".
Также сотрудники ведомства вывезли шины, которые накануне жгли активисты.
Напомним, что в понедельник, 3 июня, в Киеве под зданием Министерства внутренних дел собрались возмущенные активисты. Они требовали наказать полицейских, которые в Переяславе-Хмельницком застрелили 5-летнего мальчика.
- В субботу, 1 июня, в городе Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой .
- 2 июня эти полицейские были задержаны.
- Им сообщили о подозрении .
- 3 июня ранен мальчик умер .
- Дело переквалифицировали на "умышленное убийство".