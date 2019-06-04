Убийство 5-летнего мальчика: в Киеве начался суд на подозреваемыми полицейскими
4 июня, 2019, 10:07
В Голосеевском районном суде начался суд над полицейскими, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком
Об этом сообщает РБК-Украина .
Отмечается, что заседание должно было начаться в 09:00, но началось на час позже.
Прокуратура просит суд избрать двум полицейским меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. Подозреваемые - старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. В частности, им перед заседанием должны сменить подозрение в связи со смертью мальчика.
По дороге в райсуд и на территории квартала, где избирают меру пресечения подозреваемым, находятся минимум 30 правоохранителей.
- В субботу, 1 июня, в городе Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой.
- 2 июня эти полицейские были задержаны.
- Им сообщили о подозрении.
- 3 июня раненый мальчик умер.
- Дело переквалифицировали на "умышленное убийство".