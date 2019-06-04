Убийство 5-летнего мальчика: в Киеве начался суд на подозреваемыми полицейскими

4 июня, 2019, 10:07

В Голосеевском районном суде начался суд над полицейскими, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком

Об этом сообщает РБК-Украина .

Отмечается, что заседание должно было начаться в 09:00, но началось на час позже.

Прокуратура просит суд избрать двум полицейским меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. Подозреваемые - старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. В частности, им перед заседанием должны сменить подозрение в связи со смертью мальчика.

По дороге в райсуд и на территории квартала, где избирают меру пресечения подозреваемым, находятся минимум 30 правоохранителей.