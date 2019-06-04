Убийство 5-летнего мальчика полицейскими: суд арестовал первого подозреваемого
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Соответствующее решение объявила судья Наталия Чередниченко.
Сейчас суд должен избрать меру пресечения второму фигуранту дела - сержанту Нацполиции Владимиру Петровцу.
Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой . 2 июня эти полицейские были задержаны, им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
3 июня раненный полицейскими мальчик умер . Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство".
Глава полиции Киевщины Ценов ушел с поста , попросив перевести его служить в зону ООС.
Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что подозреваемым грозит пожизненное заключение .