Убийство 5-летнего мальчика полицейскими: суд арестовал первого подозреваемого

4 июня, 2019, 11:12

Голосеевский райсуд Киева арестовал на 2 месяца лейтенанта Нацполиции Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Соответствующее решение объявила судья Наталия Чередниченко.

Сейчас суд должен избрать меру пресечения второму фигуранту дела - сержанту Нацполиции Владимиру Петровцу.

Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .

Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой . 2 июня эти полицейские были задержаны, им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

3 июня раненный полицейскими мальчик умер . Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство".

Глава полиции Киевщины Ценов ушел с поста , попросив перевести его служить в зону ООС.

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что подозреваемым грозит пожизненное заключение .