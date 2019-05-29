Массовые заминирования: в Виннице полиция ищет взрывчатку на 28 объектах

29 мая, 2019, 16:53

В Виннице сотрудники Национальной полиции проверяют информацию о заминировании 28 объектов в городе

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

В частности, 29 мая на электронную почту полиции пришло сообщение о заминировании жилых домов, детских садов, торговых центров, общественного транспорта и железнодорожного вокзала.

На указанные объекты выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, спасатели, медики.

Проводится эвакуация людей и обследование указанных объектов и прилегающих к ним территорий.

Отметим, что в СБУ сообщение о заминировании связывали именно с выборами президента Украины.

Впрочем, позже оказалось, что сообщение о заминировании пишет русскоязычный пользователь интернета, который затем рассылает полицейским сообщение с требованием перечислить названную им сумму в гривнах.