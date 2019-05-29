Массовые заминирования: в Виннице полиция ищет взрывчатку на 28 объектах
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
В частности, 29 мая на электронную почту полиции пришло сообщение о заминировании жилых домов, детских садов, торговых центров, общественного транспорта и железнодорожного вокзала.
На указанные объекты выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, спасатели, медики.
Проводится эвакуация людей и обследование указанных объектов и прилегающих к ним территорий.
Отметим, что в СБУ сообщение о заминировании связывали именно с выборами президента Украины.
Впрочем, позже оказалось, что сообщение о заминировании пишет русскоязычный пользователь интернета, который затем рассылает полицейским сообщение с требованием перечислить названную им сумму в гривнах.
- Напомним, что 26 апреля в Харькове сообщали о "заминировании" 5 отелей и гимназии. Позже также поступило сообщение о центральной станции метро.
- 28 апреля сall-centre сети "Ашан" получил анонимное сообщение о якобы минировании одновременно всех их гипермаркетов в городах Киев и Днепр.
- 2 мая в Харькове правоохранителям сообщили о минировании аэропорта и железнодорожного вокзала.
- 6 мая харьковские правоохранители получили сообщение о взрывчатки в 7 отелях, а во Львове сообщили о минировании 8 гостиниц.
- 8 мая во Львове снова "заминировали" 5 отелей.
- 15 мая в Кривом Роге "заминировали" дом Зеленского и еще 14 зданий.
- 21 мая поступило сообщение о заминировании здания Приморского районного суда в Одессе.
- 22 мая в столичную полицию поступило сообщение: "Весь Киев заминирован". Сообщение оказалось ложным.
- 24 мая появилась информация о заминировании 13 объектов во Львове.
- 27 мая "заминировали" вузы в Житомире.
- 28 мая СМИ сообщили о заминировании более двух десятков объектов в Одессе.