В Харькове из-за заминировании эвакуируют людей из 5 отелей и гимназии
26 апреля, 2019, 14:24
Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц "Асотел", AN-2, "Губерния", "Сафари", "Овис" и гимназии №83
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Информация о том, что в зданиях гостиниц заложена взрывчатка, поступило в полицию в пятницу в 9:40, а гимназии - в 11:04, говорится в сообщении.
Отмечается, что указанным адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Осуществляется эвакуация граждан. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
В полиции отмечают, что начиная с 21 апреля в полицию ежедневно поступает от 7 до 14 сообщений о минировании различных объектов в Харькове. Ни одно из них не подтвердилось.
- Напомним, 26 апреля а ноним сообщил полицию, что заминированы все вокзалы Киева, аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны), Верховная Рада и Кабинет министров.
- Председатель Нацполиции Сергей Князев предлагает внести изменения в Уголовный кодекс и усилить уголовную ответственность за фейковые заминировании .
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