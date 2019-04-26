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В Харькове из-за заминировании эвакуируют людей из 5 отелей и гимназии

Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц "Асотел", AN-2, "Губерния", "Сафари", "Овис" и гимназии №83

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о том, что в зданиях гостиниц заложена взрывчатка, поступило в полицию в пятницу в 9:40, а гимназии - в 11:04, говорится в сообщении.

Отмечается, что указанным адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Осуществляется эвакуация граждан. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

В полиции отмечают, что начиная с 21 апреля в полицию ежедневно поступает от 7 до 14 сообщений о минировании различных объектов в Харькове. Ни одно из них не подтвердилось.

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