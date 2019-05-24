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Espreso.tvОбществоВо Львове сообщили о минировании 13 объектов

Во Львове сообщили о минировании 13 объектов

В полицию Львова поступило сообщение о минировании в городе 13 объектов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовщины.

"Сегодня в 16:10 в полицию поступило сообщение о заминировании тринадцати объектов во Львове, среди которых торговые центры, гостиницы, медучреждения, железнодорожный вокзал и аэропорт", - отмечают в пресс-службе.

На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб.

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