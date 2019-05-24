Во Львове сообщили о минировании 13 объектов
24 мая, 2019, 18:49
В полицию Львова поступило сообщение о минировании в городе 13 объектов
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовщины.
"Сегодня в 16:10 в полицию поступило сообщение о заминировании тринадцати объектов во Львове, среди которых торговые центры, гостиницы, медучреждения, железнодорожный вокзал и аэропорт", - отмечают в пресс-службе.
На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб.
- Напомним, 6 мая на электронную почту полиции Львовщины поступило сообщение о заминировании 8 гостиниц. Проверка объектов установила, что "минирование" не подтвердились.
- 6 мая харьковские правоохранители получили сообщение о взрывчатке в 7 гостиницах.
- Позже оказалось, что сообщение о заминировании пишет русскоязычный пользователь интернета, который затем рассылает полицейским сообщение с требованием перечислить названную им сумму в гривнях.
- 15 мая в Кривом Роге "заминировали" дом Зеленского и еще 14 зданий.
- 22 мая в столичную полицию поступило сообщение: "Весь Киев заминирован" . Сообщение оказалось ложным.
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