Во Львове сообщили о минировании 13 объектов

24 мая, 2019, 18:49

В полицию Львова поступило сообщение о минировании в городе 13 объектов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовщины.

"Сегодня в 16:10 в полицию поступило сообщение о заминировании тринадцати объектов во Львове, среди которых торговые центры, гостиницы, медучреждения, железнодорожный вокзал и аэропорт", - отмечают в пресс-службе.

На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб.