В Житомире "заминировали" вузы, полиция ищет взрывчатку
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области в Facebook.
27 мая около 8:35 в полицию поступили анонимные сообщения о закладке взрывчатки в помещении нескольких учебных заведений областного центра.
По указанным адресам немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции в области и Житомирского отдела полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб.
Правоохранители ограничивают доступ к потенциально опасным территориям. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность движения транспорта.
Работники взрывотехнической службы ГУНП, применяя специальные технические средства, проводят тщательный осмотр помещений и окружающих территорий.
Информация о событиях должным образом зарегистрирована. В то же время начали мероприятия по установлению авторов тревожного сообщения.