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Espreso.tvОбществоВ Житомире "заминировали" вузы, полиция ищет взрывчатку

В Житомире "заминировали" вузы, полиция ищет взрывчатку


фото: mvs.gov.ua
В Житомире в полицию поступило сообщение о минировании нескольких учебных заведений

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области в Facebook.

27 мая около 8:35 в полицию поступили анонимные сообщения о закладке взрывчатки в помещении нескольких учебных заведений областного центра.

По указанным адресам немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции в области и Житомирского отдела полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб.

Правоохранители ограничивают доступ к потенциально опасным территориям. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность движения транспорта.

Работники взрывотехнической службы ГУНП, применяя специальные технические средства, проводят тщательный осмотр помещений и окружающих территорий.

Информация о событиях должным образом зарегистрирована. В то же время начали мероприятия по установлению авторов тревожного сообщения.

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