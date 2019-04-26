В Харькове сообщили о заминировании центральной станции метро
26 апреля, 2019, 17:30
В полицию Харькова поступило сообщение о минировании станции метро и других объектов города
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харькова.
Около 16:30 в полицию поступила информация о минировании станции метро "Площадь Конституции", говорится в сообщении.
Отмечается, что аноним сообщил также о минировании здания на улице Университетская, 5 и площади Конституции.
По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления, проводится осмотр помещений и прилегающей территории, говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что из указанных объектов эвакуируют граждан.
- Напомним, 22 марта СБУ предупредила теракт в харьковском метрополитене, который должен был дестабилизировать ситуацию в Украине накануне президентских выборов.
- 26 апреля в Харькове сообщили о минировании 5 отелей: "Асотел", AN-2, "Губерния", "Сафари", "Овис" и гимназии №83.
- 26 апреля аноним сообщил полицию, что заминированы все вокзалы Киева, аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны), Верховная Рада и Кабинет министров.
- Председатель Нацполиции Сергей Князев предлагает внести изменения в Уголовный кодекс и усилить уголовную ответственность за фейковые "минирования".
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом