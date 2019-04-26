В Харькове сообщили о заминировании центральной станции метро

26 апреля, 2019, 17:30

В полицию Харькова поступило сообщение о минировании станции метро и других объектов города

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харькова.

Около 16:30 в полицию поступила информация о минировании станции метро "Площадь Конституции", говорится в сообщении.

Отмечается, что аноним сообщил также о минировании здания на улице Университетская, 5 и площади Конституции.

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления, проводится осмотр помещений и прилегающей территории, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из указанных объектов эвакуируют граждан.