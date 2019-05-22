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Espreso.tvОбщество"Весь Киев заминирован". Полиция получила анонимную информацию

"Весь Киев заминирован". Полиция получила анонимную информацию

"Весь Киев заминирован". Такое сообщение поступило в столичную полицию

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Правоохранители Киева сейчас проверяют полученную информацию.

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