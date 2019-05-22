"Весь Киев заминирован". Полиция получила анонимную информацию
22 мая, 2019, 18:11
"Весь Киев заминирован". Такое сообщение поступило в столичную полицию
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Правоохранители Киева сейчас проверяют полученную информацию.
- Напомним, что 26 апреля в СБУ объяснили, что массовые сообщения о "заминировании" связаны с выборами в Украине.
- 26 апреля в Харькове сообщали о "заминировании" 5 отелей и гимназии. Позже также поступило сообщение о центральной станции метро.
- 28 апреля сall-centre сети "Ашан" получил анонимное сообщение о якобы минировании одновременно всех их гипермаркетов в городах Киев и Днипро.
- 2 мая в Харькове правоохранителям сообщили о минировании аэропорта и железнодорожного вокзала.
- 6 мая харьковские правоохранители получили сообщение о взрывчатки в 7 отелях, а во Львове сообщили о минировании 8 гостиниц.
- 8 мая во Львове снова "заминировали" 5 отелей.
- Позже оказалось, что сообщение о заминировании пишет русскоязычный пользователь интернета, который затем рассылает полицейским сообщение с требованием перечислить названную им сумму в гривнях.
- 15 мая в Кривом Роге "заминировали" здание Зеленского и еще 14 зданий .
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