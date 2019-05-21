В Одессе "заминировали" Приморский районный суд, людей немедленно эвакуируют
21 мая, 2019, 16:30
Во вторник, 21 мая, в Приморский районный суд поступило сообщение о заминировании здания суда
Об этом сообщает пресс-центр "Судебной власти Украины".
Отмечается, что в 14:40 по телефону поступило анонимное сообщение, что здание суда по ул. Балковская, 33 заминирован. Информация была передана полиции и спасателям города и области.
"Немедленно выставлено оцепление, проводится эвакуация людей из помещений суда", - сообщили в пресс-службе суда.
- Напомним, что 26 апреля в СБУ объяснили, что массовые сообщения о "заминировании" связаны с выборами в Украине.
- К примеру, сообщение о "заминировании" аэропорта "Киев" поступало в полицию трижды в неделю. Также "минировали" в столице все вокзалы, Верховную Раду и Кабинет министров.
- Кроме того, 26 апреля в Харькове сообщали о "заминировании" 5 отелей и гимназии. Позже также поступило сообщение о центральной станции метро.
- 28 апреля сall-centre сети "Ашан" получил анонимное сообщение о якобы минировании одновременно всех их гипермаркетов в городах Киев и Днепр.
- 2 мая в Харькове правоохранителям сообщили о минировании аэропорта и железнодорожного вокзала.
- 4 мая полиции анонимно сообщили о заминировании столичного отеля "Мир". А позже заявили о размещения взрывчатки во всех гипермаркетах "Ашан".
- 6 мая харьковские правоохранители получили сообщение о взрывчатке в 7 отелях , а в Львове сообщили о минировании 8 гостиниц .
- 8 мая в Львове снова "заминировали" 5 отелей.
- Позже оказалось, что сообщение о заминировании пишет русскоязычный пользователь интернета, который затем рассылает полицейским сообщение с требованием перечислить названную им сумму в гривнях.
- 13 мая в полицию поступило сообщение о "заминировании" 8 гостиниц, 3 торговых заведений и Международного аэропорта "Одесса"
- 15 мая в Кривом Роге "заминировали" здание Зеленского и еще 14 зданий.
- 16 мая в полицию сообщили о заминировании 10 отелей в Одессе.
- 17 мая неизвестный заявил о минировании в Киеве поезда № 145 сообщением Киев-Измаил.
- 21 мая "заминировали" Киевскую городскую госадминистрацию.
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