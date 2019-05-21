В Одессе "заминировали" Приморский районный суд, людей немедленно эвакуируют

21 мая, 2019, 16:30

Во вторник, 21 мая, в Приморский районный суд поступило сообщение о заминировании здания суда

Об этом сообщает пресс-центр "Судебной власти Украины".

Отмечается, что в 14:40 по телефону поступило анонимное сообщение, что здание суда по ул. Балковская, 33 заминирован. Информация была передана полиции и спасателям города и области.

"Немедленно выставлено оцепление, проводится эвакуация людей из помещений суда", - сообщили в пресс-службе суда.