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Espreso.tvОбществоВ Одессе "заминировали" 15 жилых домов, 6 медучреждений, аэропорт и вокзал

В Одессе "заминировали" 15 жилых домов, 6 медучреждений, аэропорт и вокзал

28 мая, на электронную почту ГУНП в Одесской области поступило сообщение, в котором говорится о минировании двух десятков объектов в Одессе

Об этом сообщает издание Думская.

Неизвестные заявили о взрывных устройствах, заложенных в 15 жилых домах, 6 медучреждениях, аэропорта и железнодорожном вокзале.

Сейчас взрывотехники и кинологи с собаками уже проверяют все указанные объекты на предмет взрывоопасных веществ.

Отметим, что в СБУ сообщение о заминировании связывали именно с выборами президента Украины.

Впрочем, позже оказалось, что сообщение о заминировании пишет русскоязычный пользователь интернета, который затем рассылает полицейским сообщение с требованием перечислить названную им сумму в гривнях.

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