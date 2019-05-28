В Одессе "заминировали" 15 жилых домов, 6 медучреждений, аэропорт и вокзал

28 мая, 2019, 18:35

28 мая, на электронную почту ГУНП в Одесской области поступило сообщение, в котором говорится о минировании двух десятков объектов в Одессе

Об этом сообщает издание Думская.

Неизвестные заявили о взрывных устройствах, заложенных в 15 жилых домах, 6 медучреждениях, аэропорта и железнодорожном вокзале.

Сейчас взрывотехники и кинологи с собаками уже проверяют все указанные объекты на предмет взрывоопасных веществ.

Отметим, что в СБУ сообщение о заминировании связывали именно с выборами президента Украины.

Впрочем, позже оказалось, что сообщение о заминировании пишет русскоязычный пользователь интернета, который затем рассылает полицейским сообщение с требованием перечислить названную им сумму в гривнях.