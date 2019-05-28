Суд на Днепропетровщине назначил дату рассмотрения дела Гандзюк

28 мая, 2019, 19:46

Покровский районный суд Днепропетровской назначил на 3 июня рассмотрение дела в отношении обвиняемых в совершении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает пресс-служба Покровского райсуда.

Дело назначено к подготовительному судебному заседанию 3 июня на 13:10, говорится в сообщении.

В суде отметили, что назначена председательствующая судья по делу - Елена Черная.

Отмечается, что представители СМИ могут проводить в зале суда фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео и аудиотехнических средств без отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом.