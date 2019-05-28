Суд на Днепропетровщине назначил дату рассмотрения дела Гандзюк
28 мая, 2019, 19:46
Покровский районный суд Днепропетровской назначил на 3 июня рассмотрение дела в отношении обвиняемых в совершении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк
Об этом сообщает пресс-служба Покровского райсуда.
Дело назначено к подготовительному судебному заседанию 3 июня на 13:10, говорится в сообщении.
В суде отметили, что назначена председательствующая судья по делу - Елена Черная.
Отмечается, что представители СМИ могут проводить в зале суда фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных видео и аудиотехнических средств без отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом.
- Напомним, 31 июля 2018 на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 Екатерина Гандзюк скончалась в больнице .
- Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство о нападении на Екатерину Гандзюк на статью "Законченное убийство".
- 28 января 2019 отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангер изменили подозрение по заказу заказного убийства избиения.
- Отец Екатерины Гандзюк пообещал иск против генпрокурора Юрия Луценко.
- В ГПУ заявили, что Владислав Мангер не прошел судебную психологическую экспертизу с применением полиграфа , которую должны выполнить специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста, а результаты проверки Мангера на другом полиграфе - не является доказательством.
- 21 мая дело подозреваемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк передали в Покровский райсуда Днепропетровской области.