//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В ГПУ заявили, что не знают, где Рубан

Генпрокуратура Украины не знает о местонахождении волонтера Владимира Рубана, которого обвиняют в подготовке терактов

Об этом заявил представитель ГПУ Андрей Лысенко, сообщает Радио Свобода .

"Генеральная прокуратура и органы прокуратуры не осуществляют контроль за пересечением государственной границы. Нам не известно, где находится Рубан", - отметил Лысенко.

В то же время пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подчеркнул, что пограничники не могут "разглашать информацию о пересечении границы другими лицами".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 апреля, 2019 пятница

больше новостей

26 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать