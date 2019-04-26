В ГПУ заявили, что не знают, где Рубан

26 апреля, 2019, 13:44

Генпрокуратура Украины не знает о местонахождении волонтера Владимира Рубана, которого обвиняют в подготовке терактов

Об этом заявил представитель ГПУ Андрей Лысенко, сообщает Радио Свобода .

"Генеральная прокуратура и органы прокуратуры не осуществляют контроль за пересечением государственной границы. Нам не известно, где находится Рубан", - отметил Лысенко.

В то же время пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подчеркнул, что пограничники не могут "разглашать информацию о пересечении границы другими лицами".