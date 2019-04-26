В ГПУ заявили, что не знают, где Рубан
26 апреля, 2019, 13:44
Генпрокуратура Украины не знает о местонахождении волонтера Владимира Рубана, которого обвиняют в подготовке терактов
Об этом заявил представитель ГПУ Андрей Лысенко, сообщает Радио Свобода .
"Генеральная прокуратура и органы прокуратуры не осуществляют контроль за пересечением государственной границы. Нам не известно, где находится Рубан", - отметил Лысенко.
В то же время пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подчеркнул, что пограничники не могут "разглашать информацию о пересечении границы другими лицами".
- Напомним, 8 марта 2018 года при попытке вывоза оружия из оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчука переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта 2018 Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.
- Следователи Службы безопасности Украины установили поименно всех российских военных, которые поставляли оружие народной депутату Надежды Савченко для совершения теракта.
- В ночь на 16 апреля 2019 истек срок содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана.
- Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал это освобождение: "Судебная система тяжело больна".
- 26 апреля 2019 СКУ украинские СМИ сообщили, что подозреваемый в подготовке расстрела Верховного Совета экс-руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан после выхода из-под ареста выехал из Украины .
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