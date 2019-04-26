Подозреваемый в подготовке теракта Рубан выехал из Украины, - СМИ
26 апреля, 2019, 12:41
Подозреваемый в подготовке расстрела Верховной Рады экс-руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан после выхода из-под ареста уехал из Украины
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Генпрокуратуру.
"Рубан выехал из Украины. Суд сообщал ему на последнем заседании, следующее - 7 мая. Меру пресечения суд ему не выбрал", - отметили в ведомстве.
Через непродлении Рубленую пресечения его передвижение по Украине и пересечение границы ни были ограничены.
- Напомним, нардеп Надежда Савченко, которая проходила подозреваемой в деле подготовки расстрела Верховной Рады, после выхода из-под ареста пришла в сессионный зал парламента .
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