Подозреваемый в подготовке теракта Рубан выехал из Украины, - СМИ

26 апреля, 2019, 12:41

Подозреваемый в подготовке расстрела Верховной Рады экс-руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан после выхода из-под ареста уехал из Украины

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Генпрокуратуру.

"Рубан выехал из Украины. Суд сообщал ему на последнем заседании, следующее - 7 мая. Меру пресечения суд ему не выбрал", - отметили в ведомстве.

Через непродлении Рубленую пресечения его передвижение по Украине и пересечение границы ни были ограничены.