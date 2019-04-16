"Судебная система тяжело больна": Луценко прокомментировал освобождение из-под стражи Савченко и Рубана

16 апреля, 2019, 11:33

Генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил недостатки судебной системы на примере освобождения из-под стражи Надежды Савченко и Владимира Рубана

Об этом Луценко написал в Facebook.

"Ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать: судебная система тяжело больна", - подчеркнул он.

Луценко отметил, что причины "болезненности" судебной системы следующие:

Разрешенные законом манипуляции с изменениями адвокатов. В Савченко таких адвокатов (которые то входили в процесс, то покидали его) было 8 платных и 1 бесплатный от государства. Законопроект для устранения этих злоупотреблений давно лежит в ВР. Критически малое количество судей в судах. 40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отвод даже 1 судьи приводит к передаче дела в другой суд. Нежелание отдельных судей выполнять свою работу. Иначе как самоустранения трудно назвать самоотводе в этом деле только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории.

Генпрокурор отметил, что освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения.

"ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия с" ДНР "для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", - добавил Луценко.

Напомним, в ночь на 16 апреля 2019 истек срок содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана. Они подозреваются в якобы подготовке теракта в сессионном зале Верховной Рады.