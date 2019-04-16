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Савченко и Рубана освободили из-под стражи

Суд принял решение освободить Владимира Рубана и народного депутата Надежду Савченко из-за истечения срока содержания под стражей

Об этом народный депутат Виталий Куприй сообщил в Facebook во время прямого эфира из зала заседания.

"Суд освобождает Рубана Владимира и Надежду Савченко из-под стражи", - заявила судья.

 

 

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