Савченко и Рубана освободили из-под стражи
16 апреля, 2019, 00:47
Суд принял решение освободить Владимира Рубана и народного депутата Надежду Савченко из-за истечения срока содержания под стражей
Об этом народный депутат Виталий Куприй сообщил в Facebook во время прямого эфира из зала заседания.
"Суд освобождает Рубана Владимира и Надежду Савченко из-под стражи", - заявила судья.
- 8 марта 2018 при попытке вывоза оружия из оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчука переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта 2018 Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.
- Следователи Службы безопасности Украины установили поименно всех российских военных, которые поставляли оружие народному депутату Надежде Савченко для совершения теракта.
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