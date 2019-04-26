Коломойский подал еще 5 исков против Нацбанка, - СМИ

26 апреля, 2019, 09:33

Украинский олигарх Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева против НБУ и ПриватБанка, которые оспаривают пять кредитных договоров и его личное поручительство за ними

Об этом сообщает НВ Бизнес с посиданням на информированные источники в юридических кругах, косвенным подтверждением одно из производств в реестр судебных решений.

Первые слушания пройдут 10, 22 и 23 мая, сообщает издание.

Юристы объясняют такой ход со стороны экс-владельца ПриватБанка, желанием подстраховать решение Печерского суда, которое было принято поздно вечером 20 апреля, удовлетворив иск Коломойского по расторжению договора личного поручительства по кредитам рефинансирования, выданных ПриватБанка НБУ на сумму 9,2 млрд грн.

"Представление Игорем Коломойским новых исков в Арбитражный суд г. Киева о признании недействительным его поручительства перед НБУ по кредитам рефинансирования ПриватБанка, среди прочего, может свидетельствовать об осведомленности юристов Коломойского об отсутствии правовых последствий, на которые рассчитывал истец при обращении в суд, и главное - о наличии достаточных правовых оснований для обязательного отмены решения Печерского районного суда г. Киева, объявленного в субботу в половине десятого вечера, и каким был расторгнут договоры личного поручительства Игорем оломойським, в апелляционном порядке ", - пояснили в юридической компании Asters.

Также юристы объяснили, что неприятие Печерским районным судом г. Киева правовых аргументов банка, может подтверждать пренебрежение правовыми выводами Верховного Суда, что является обязательным для применения, например, о невозможности расторжения договоров поручительства с заявленных оснований или вывода, что подобные иски подлежат рассмотрению в порядке хозяйственного судопроизводства, а затем Печерский суд был обязан прекратить производство по делу по иску Игорем Коломойским.

Также юристы отметили, что у Коломойского нет оснований требовать компенсации в $ 2 млрд, поскольку на момент принятия решения о национализации ПриватБанк был с отрицательным капиталом. По данным НП Бизнес, сейчас в судах находится около 242 дел, связанных с национализацией ПриватБанка и долгами его бывших владельцев по кредитам рефинансирования.

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