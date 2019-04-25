Вмешательство Зеленского в дела по ПриватБанку крайне негативно повлияет на кредитный рейтинг Украины - Moody's
Об этом говорится в новом обзоре рейтингового агентства Moody's.
Отмечается, что связи шоумена Владимира Зеленского с Игорем Коломойским, одним из экс-владельцев банка, "представляют особый риск для программы реформ".
Аналитики агентства обращают внимание на то, что на прошлой неделе местные суды вынесли ряд решений в пользу Коломойского, начав процесс, который может отменить национализацию, что обернется для власти значительными расходами.
Как отмечается в обзоре, некоторые политические обозреватели предполагают, что Зеленский может повлиять на решения апелляционных судов по делам о национализации ПриватБанка и даже выступить в защиту интересов Коломойского в других делах, учитывая их деловые отношения.
"Хотя мы считаем этот сценарий маловероятным, он будет иметь существенное негативное влияние на кредитный профиль страны, если будет реализован", - заявили в Moody's.
В агентстве добавили, что "отмена национализации ПриватБанка может сорвать текущую и любую будущую программу с МВФ, сократить масштабы взаимодействия с другими международными финансовыми институтами и Европейским союзом и стать серьезным препятствием в борьбе с коррупцией".
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