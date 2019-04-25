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"Финансовый коллапс": Гонтарева рассказала, что может быть с ПриватБанком


фото: bank.gov.ua
Экс-руководительница Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что в случае отмены национализации ПриватБанк могут ликвидировать

Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.

"В случае отмены национализации будет реституция (восстановление нарушенных имущественных прав, приведение их в состояние, существовавшее на момент совершения действия, которым причинен ущерб, - ред.), и государство заберет влитые в банк 155 млрд грн, после чего банк будет немедленно признан неплатежеспособным и будет ликвидирован", - сказала она.

"Я надеюсь, что такого сценария никто не допустит, потому что это просто финансовый коллапс. Поэтому верю, что правда восторжествует", - добавил Гонтарева.

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