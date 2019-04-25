"Финансовый коллапс": Гонтарева рассказала, что может быть с ПриватБанком
Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.
"В случае отмены национализации будет реституция (восстановление нарушенных имущественных прав, приведение их в состояние, существовавшее на момент совершения действия, которым причинен ущерб, - ред.), и государство заберет влитые в банк 155 млрд грн, после чего банк будет немедленно признан неплатежеспособным и будет ликвидирован", - сказала она.
"Я надеюсь, что такого сценария никто не допустит, потому что это просто финансовый коллапс. Поэтому верю, что правда восторжествует", - добавил Гонтарева.
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Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинета министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
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Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, есть недобросовестные .
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Президент Петр Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потере средств украинцами.
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20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.
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Отмена национализации ПриватБанка приведет к срыву программы сотрудничества с МВФ и сокращению взаимодействия Украины с другими международными финансовыми институтами, считают аналитики рейтингового агентства Moody's.
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