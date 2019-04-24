В Украине продолжают расти цены на бензин, автогаз и дизтопливо

24 апреля, 2019, 15:38

На украинских АЗС продолжается рост цен на дизтопливо, бензины и сжиженный газ

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка, передает "БизнесЦензор".

Так, 24 апреля на АЗС ANP, "Авиас" и других станциях сетей, контролируемых группой "Приват" цены на бензин и дизельное топливо выросли на 1 грн/л.

На АЗС сети UKRNAFTA стоимость топлива также выросла 1 грн/л. Таким образом, цены установились на уровне: А-92 - 27,95 грн/л, А-95 - 28,95 грн/л, А-95 Energy - 29,45 грн/л, ДТ - 29 грн/л.

В сети АЗС Shell бензины и ДТ подорожали на 40-50 коп./л, до А-92 - 29,79 грн/л, А-95 - 31,29 грн/л, А-95 Премиум - 33,79 грн/ л, ДТ - 30,29 грн/л, ДТ Премиум - 32,79 грн/л.

Сеть Glusco подняла цены на 15 коп./л, до А-92 - 28,45 грн/л, А-95 - 29,45 грн/л, ДТ - 28,65 грн/л.

На станциях лоукостера Chipo топливо выросло в цене на 30 коп./л, до А-92 - 26,49 грн/л, А-95 - 26,99 грн/л, ДТ - 26,29 грн/л.

В свою очередь, на АЗС Marshal в Харьковской области топливо подорожало сразу на 1,60-1,90 грн/л, до А-92 - 25,90 грн/л, А-95 - 26,90 грн/л, ДТ - 26,40 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 24 апреля средние цены на топливо на АЗС в Украине выросли на 25-32 коп./л, до уровня А-92 - 28,02 грн/л, А-95 - 29,15 грн/л , ДТ - 28,60 грн/л.

В период с 23 по 24 апреля цены на автогаз на АЗС в Украине продолжили рост на 10-30 коп. /л.

На АЗС ОККО, WOG, SOCAR в Киеве сжиженный газ подорожал на 10 коп./л, до 13,98-13,99 грн/л.

Также, на АЗС BVS и "Автотранс" в Полтаве стоимость LPG выросла на 10 коп./л, до 13,48 грн/л и 13,39 грн/л соответственно.

Кроме того, рост цен наблюдался на АЗС сетей "РУР", Мотта, Chipo, ОЛАС и др.

По состоянию на 24 апреля 2019 средняя розничная стоимость автогаза в Украине возросло до 13,44 грн/л.