В правительстве отреагировали на ограничение Россией поставок нефтепродуктов
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
В ближайшее время Министерством экономического развития и торговли совместно с другими органами государственной власти, в частности Министерством энергетики и угольной промышленности, Министерством финансов, Министерством инфраструктуры, Государственной фискальной службой и другими, планируется провести дополнительную оценку введенных Российской Федерацией мер, а также обсудить дополнительные первоочередные действия по минимизации возможных негативных последствий для экономики Украины.
В ведомстве отмечают, что в последние годы правительство Украины приложило значительные усилия, направленные на постепенное замещение импорта товаров из Российской Федерации, как за счет наращивания объемов внутреннего производства, так и из-за переориентации экспорта на внутренний рынок и диверсификации направлений поставок из других стран, в частности ЕС .
Экспорт товаров из Украины в Россию в 2018 году уменьшился на 7,2% или на 282, 4 млн долл и составляет 3,7 млрд долл.
Доля России в общем объеме экспорта товаров из Украины сократился до 7,7% по сравнению с 9,1% в 2017 году.
Доля России в общем объеме импортных поступлений в Украину также постепенно уменьшается (в 2017 году составляла 14,5%, а в 2018 году 14,2%).
При этом, внешнеторговый оборот товаров и услуг со странами ЕС за 2018 год увеличился на 13,4% и составил 49,3 млрд долл.
Доля стран ЕС в товарообороте по итогам 2018 уже составляет 41,1%.
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Напомним, Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину. По словам российского премьера, Москва вынуждена защищать свои интересы и принять соответствующие меры.
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Кроме того, с 1 июня 2019 Российская Федерация расширит санкции против Украины и ограничит экспорт угля .
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