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Беларусь прекратила поставки горючего в Украину: из-за низкокачественной нефти из РФ вышел из строя завод


фото: belrynok
Из-за некачественной российской нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошла поломка

Об этом говорится в пресс-релизе НПЗ.

"Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования. 20 апреля 2019 г. на установке ЛК-6У №2 секции С-100 обнаружены пропуски теплообменных трубок воздушного холодильника ХК-105, состоящего из шести секций", - говорится в сообщении.

Поломанное оборудование демонтировали. Сейчас это оборудование ремонтируется. Предварительное обследование оборудования установило признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок, уточнили на Мозырском НПЗ.

В белорусском госконцерне Белнефтехим заявили изданию БелаПАН , что транзит нефти из России по нефтепроводу Дружба продолжается.

По прогнозам Белнефтехима, нефть надлежащего качества из России в Беларусь начнет поступать по нефтепроводу не раньше, чем через 8-10 дней.

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