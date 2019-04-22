Беларусь прекратила поставки горючего в Украину: из-за низкокачественной нефти из РФ вышел из строя завод
Об этом говорится в пресс-релизе НПЗ.
"Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования. 20 апреля 2019 г. на установке ЛК-6У №2 секции С-100 обнаружены пропуски теплообменных трубок воздушного холодильника ХК-105, состоящего из шести секций", - говорится в сообщении.
Поломанное оборудование демонтировали. Сейчас это оборудование ремонтируется. Предварительное обследование оборудования установило признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок, уточнили на Мозырском НПЗ.
В белорусском госконцерне Белнефтехим заявили изданию БелаПАН , что транзит нефти из России по нефтепроводу Дружба продолжается.
По прогнозам Белнефтехима, нефть надлежащего качества из России в Беларусь начнет поступать по нефтепроводу не раньше, чем через 8-10 дней.
- Ранее сообщалось, что Белорусский концерн Белнефтехим временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны, в частности Украину.
- Уже известно, что Беларусь работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и будет обсуждать с ОАО "Транснефть" компенсационные механизмы.
- А тем временем в Украине на протяжении 20-21 апреля стоимость горючего на автозаправочных станциях выросла в среднем на 30-60 копеек за литр.
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