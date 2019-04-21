У Лукашенко будут требовать от России компенсацию за некачественную нефть
Об этом заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, сообщает БЕЛТА .
Первым поступления нефти с серьезными отклонениями качества почувствовал Мозырский нефтеперерабатывающий завод, говорится в сообщении.
По словам Рыбакова, отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в 100 раз.
"Опасность этих соединений состоит в их высокой коррозионной агрессивности, также возможно забивание отдельного теплообменного оборудования и отравления дорогой катализаторной системы", - отметил Рыбаков.
По мнению руководителя, ремонт оборудования будет занимать от полугода и более.
"Если говорить о денежном выражении, то это как минимум десятки миллионов долларов, ущерб может исчисляться многими сотнями миллионов долларов", - отметил Рыбаков.
Что касается последствий из-за поступления некачественной нефти, то ущерб пока сложно просчитать, некоторые последствия могут наступить не сейчас, а дадут о себе знать через некоторое время, говорится в сообщении.
"Все возможные последствия будут обсуждены с" Транснефтью "на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов", - подчеркнул председатель концерна.
- Напомним, 11 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что " Россия так обнаглела , что начинает нам выкручивать руки".
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