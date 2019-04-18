Россия вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину
18 апреля, 2019, 12:44
Россия вводит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов
Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет агентство ТАСС.
Также Россия расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров.
"Мы вынуждены свои интересы защищать и принять соответствующие меры", - сказал Медведев.
Он добавил, что подписал соответствующее постановление.
"Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн", - заявил он.
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