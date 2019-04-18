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Россия вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину


фото: trend.az
Россия вводит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов

Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет агентство ТАСС.

Также Россия расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров.

"Мы вынуждены свои интересы защищать и принять соответствующие меры", - сказал Медведев.

Он добавил, что подписал соответствующее постановление.

"Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн", - заявил он.

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