Россия вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину

18 апреля, 2019, 12:44

Россия вводит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов

Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет агентство ТАСС.

Также Россия расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров.

"Мы вынуждены свои интересы защищать и принять соответствующие меры", - сказал Медведев.

Он добавил, что подписал соответствующее постановление.

"Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн", - заявил он.