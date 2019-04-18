Россия ограничит поставки угля в Украину

18 апреля, 2019, 13:33

С 1 июня 2019 г. Российская Федерация расширит санкции против Украины и ограничит экспорт угля

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Медведева, в Украину будет запрещен импорт украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки. Он также отметил, что стоимость этого импорта в прошлом году составила $250 млн.

"Определяется перечень товаров, с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь", - добавил Медведев.