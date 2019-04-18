Россия ограничит поставки угля в Украину
18 апреля, 2019, 13:33
С 1 июня 2019 г. Российская Федерация расширит санкции против Украины и ограничит экспорт угля
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
По словам Медведева, в Украину будет запрещен импорт украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки. Он также отметил, что стоимость этого импорта в прошлом году составила $250 млн.
"Определяется перечень товаров, с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь", - добавил Медведев.
- Напомним, сегодня таже сообщалось, что Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину. По словам российского премьера, Москва вынуждена защищать свои интересы и принять соответствующие меры.
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