Кризиса топлива в Украине не будет, поскольку у нас много поставщиков, - эксперты рынка
Об этом заявили в Нефтегазовой ассоциации Украины.
"Степень диверсификации рынка Украины превышает уровень многих европейских государств. С 2017 года топливо в Украине поступает более чем из 10 стран с использованием различных логистических схем - морской, железнодорожной, автомобильной и трубопроводной, что позволяет в сжатые сроки организовать любые поставки", - отметили эксперты рынка.
В ассоциации проанализировали изменения в постановление РФ от 18 апреля 2019 № 460-25, которое меняет режим поставки топлива в Украину.
"Согласно данному документу, с 1 июня 2019 импорт дизельного топлива, бензинов и сжиженного газа в Украине будет осуществляться на основании разрешений Минэкономразвития РФ. В документе не говорится, что объемы топлива будут каким-то образом ограничены. Если компании-поставщики топлива своевременно получат разрешения , ситуация на рынке нефтепродуктов Украины останется неизменной ", - отметили в ассоциации.
На сегодня критерии и правила, по которым будут выдавать такие разрешения пока не обнародованы.
"В случае задержки выдачи разрешений компаниям-поставщикам топлива, рынок Украины быстро переориентируется на поставки из других стран: Беларуси, Польши, Румынии, Венгрии и других. В таком случае возможны незначительные колебания стоимости топлива в связи с изменением логистических маршрутов поставок", - добавили в НАУ.
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