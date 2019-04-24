//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кризиса топлива в Украине не будет, поскольку у нас много поставщиков, - эксперты рынка

Рынок нефтепродуктов Украины достаточно диверсифицированный: с 2017 топливо в Украину поступает более чем из 10 стран

Об этом заявили в Нефтегазовой ассоциации Украины.

"Степень диверсификации рынка Украины превышает уровень многих европейских государств. С 2017 года топливо в Украине поступает более чем из 10 стран с использованием различных логистических схем - морской, железнодорожной, автомобильной и трубопроводной, что позволяет в сжатые сроки организовать любые поставки", - отметили эксперты рынка.

В ассоциации проанализировали изменения в постановление РФ от 18 апреля 2019 № 460-25, которое меняет режим поставки топлива в Украину.

"Согласно данному документу, с 1 июня 2019 импорт дизельного топлива, бензинов и сжиженного газа в Украине будет осуществляться на основании разрешений Минэкономразвития РФ. В документе не говорится, что объемы топлива будут каким-то образом ограничены. Если компании-поставщики топлива своевременно получат разрешения , ситуация на рынке нефтепродуктов Украины останется неизменной ", - отметили в ассоциации.

На сегодня критерии и правила, по которым будут выдавать такие разрешения пока не обнародованы.

"В случае задержки выдачи разрешений компаниям-поставщикам топлива, рынок Украины быстро переориентируется на поставки из других стран: Беларуси, Польши, Румынии, Венгрии и других. В таком случае возможны незначительные колебания стоимости топлива в связи с изменением логистических маршрутов поставок", - добавили в НАУ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 апреля, 2019 среда

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

24 апреля, 2019 среда

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать