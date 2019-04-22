В Украине выросли цены на топливо: дизтопливо побило рекорд цен за последние 5 месяцев
Об этом сообщает издание "Нефтерынок" со ссылкой на данные консалтинговой компании UPECO.
OKKO и WOG подняли стоимость бензинов и ДТ на 50 коп. / л, до А-92 - 30,49 грн / л, А-95 - 31,49 грн / л, А-95 Премиум - 32,49 грн / л, ГП - 30,49 грн / л.
На SOCAR на 60 коп / л выросли цены на бензин, до А-92 - 30,59 грн / л, А-95 - 31,59 грн / л, А-95 Премиум - 32,59 грн / л.
Оператор Glusco поднял стоимость топливной линейки на 35 коп. / л, до А-92 - 28,30 грн / л, А-95 - 29,30 грн / л, ДТ - 28,50 грн / л.
В сети UPG цены выросли на 40 коп. / л, до А-92 - 27,50 грн / л, А-95 - 28,50 грн / л, ДТ - 27,50 грн / л.
На АЗС "БРСМ-Нафта" в Киеве подорожали бензины до: А-92 - 25,69 грн / л, А-95 - 26,69 грн / л, А-95 Премиум - 28,19 грн / л.
Таким образом, на 22 апреля 2019 г. средние цены на топливо на заправках в Украине выросли на 11-16 коп. / л, до А-92 - 27,68 грн / л, А-95 - 28,81 грн / л, А-95 Премиум - 30,05 грн / л, ДТ - 28,25 грн / л.
Как отмечает издание enkorr , рост цен на дизельное топливо - это первое повышение розничных цен на ДТ за последние 5 месяцев.
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Напомним, 19 апреля Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину. По словам российского премьера, Москва вынуждена защищать свои интересы и принять соответствующие меры.
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Кроме того, с 1 июня 2019 г. Российская Федерация расширит санкции против Украины и ограничит экспорт угля .
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В Министерстве экономического развития и торговли считают санкции России в сокращении поставок нефти и нефтепродуктов в Украину вполне ожидаемыми.
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