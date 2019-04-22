В Украине выросли цены на топливо: дизтопливо побило рекорд цен за последние 5 месяцев

22 апреля, 2019, 15:50

В течение 20-21 апреля стоимость горючего на автозаправочных станциях в Украине выросла в среднем на 30-60 копеек за литр

Об этом сообщает издание "Нефтерынок" со ссылкой на данные консалтинговой компании UPECO.

OKKO и WOG подняли стоимость бензинов и ДТ на 50 коп. / л, до А-92 - 30,49 грн / л, А-95 - 31,49 грн / л, А-95 Премиум - 32,49 грн / л, ГП - 30,49 грн / л.

На SOCAR на 60 коп / л выросли цены на бензин, до А-92 - 30,59 грн / л, А-95 - 31,59 грн / л, А-95 Премиум - 32,59 грн / л.

Оператор Glusco поднял стоимость топливной линейки на 35 коп. / л, до А-92 - 28,30 грн / л, А-95 - 29,30 грн / л, ДТ - 28,50 грн / л.

В сети UPG цены выросли на 40 коп. / л, до А-92 - 27,50 грн / л, А-95 - 28,50 грн / л, ДТ - 27,50 грн / л.

На АЗС "БРСМ-Нафта" в Киеве подорожали бензины до: А-92 - 25,69 грн / л, А-95 - 26,69 грн / л, А-95 Премиум - 28,19 грн / л.

Таким образом, на 22 апреля 2019 г. средние цены на топливо на заправках в Украине выросли на 11-16 коп. / л, до А-92 - 27,68 грн / л, А-95 - 28,81 грн / л, А-95 Премиум - 30,05 грн / л, ДТ - 28,25 грн / л.

Как отмечает издание enkorr , рост цен на дизельное топливо - это первое повышение розничных цен на ДТ за последние 5 месяцев.